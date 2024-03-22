Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy yeniden Milli Takım kadrosuna dahil olacak

Beşiktaş Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyelerinden Feyyaz Uçar, milli takımdan düşürülerek Ümit'in milli takımın kadrosuna geçen Semih Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Beşiktaş'ın kamuoyu açıklaması:

Futbol Şube Müdürümüz ve futbolu temsil eden basın sözcüsü Feyyaz Uçar'ın, futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan çekilerek Ümit Milli Takımı'na gönderilmesine ilişkin açıklaması şöyle;





“İlk başta aldığım habere inanmak istemedim. Bundan sonra şaşkınlığımı ifade edecek kelime bulamadım. Ülke futbolunda hiçbir şey değişmedi mi? Üzülerek söylüyorum ki milli takımlarda teknik direktörler değişir, yönetim değişir ama zihniyet değişmez. Bunları zaman zaman yaşadık, biliyoruz. Hiçbirşey değişmez. Tek kelimeyle skandal. Bir kez daha takımdaki diğer oyuncuların üstünlüğü devam etti ve Beşiktaşlı oyuncular oynamak zorunda kaldı. "Yerli futbolun son yıllardaki önemli değerlerinden biri olan Semih Kılıçsoy, 10 yaşından bu yana hem milli takımda hem de tüm alt yaş gruplarımızda gol atıyor. Açık bir oyuncu, Çabuk öğrenip gelişebilen ve fiziksel olarak çok güçlü.Genç oyuncular uzun yıllardır şampiyonluk maçlarında oynama fırsatı buluyor.Oyuncu eksikliği ve yabancı ya da yaşlı oyuncuların kullanılması sert eleştirilere konu olurken, spor kanaati ve antrenörler yorum yaptı. Genç oyuncuların forma şansı bulamadığı için A takımımızın ilk 11'ine forma giyen Semih Kılıçsoy, gollerini peş peşe sıralamıştır. Formunun zirvesindeki Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'a davet edildi. İyi bir ruh halinde katıldığı kampta teknik veya taktik antrenmanlara katılmasına izin verilmiyor ve sahayı terk etmek zorunda kalıyor. Becerilerini ve deneyimini geliştirmek ve geliştirmek için onu antrenmanlara dahil etme planınız yoksa neden onu milli takıma çağırdınız?

Turnuvanın parlayan yıldızı ve gençlere ilham kaynağı olan bir oyuncuyla 5 dakika da olsa oynamak sadece kendisi için değil Türk futbolu için de en büyük ödül olacaktır. Ümit'in milli takım planlarına dahil olduğunun iddia edilmesi ise ortak gerekçeydi. Bu karar son dakikada verildi ve önemliydi. İnanmak istemiyoruz ama şüphelerimizi giderecek bir ipucu bile bulamıyoruz.

Genç bir oyuncunun duyguları ile oynama hakkını nereden buluyorsunuz? Milli takım milli takımsa adil olun, yapamıyorsanız vicdanlı davranın. Bu kabul edilemez.

Morali bozuk ve motivasyonsuz bir oyuncunun Ümit'in milli takımına ne kadar kazandırabileceğini düşünüyorsunuz? Gerçek şu ki, morali bozuk bir şekilde takımdan ayrılarak Ümit Milli Takımı'na katılan oyuncumuza yapılanlar tacizdi. Bu kararı verenleri kınıyoruz. Gençleri Türk futboluna kazandırmaya ve onlara forma giyme şansı vermeye devam edeceğiz”





Beşiktaş'ın 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den Semih Kılıçsoy açıklaması!

"Ay-Yıldızlı Beşiktaş'ın armasını göğsünde taşıyan Semih Kılıçsoy, sadece camiamızın değil, Türkiye'nin de gururudur. Hiçbir mantıksız karar onu yolumuzdan alıkoyamaz. Nereden gelmiş olursa olsun, Beşiktaş'a ve futbolcularımıza karşı her türlü engellemeye ve kötü niyetli eylemlere karşı mücadele etmek için buradayız.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gücünü sergileyen, genç sporcunun kariyerini küçümseyen karanlık zihniyetine karşı birlik olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."