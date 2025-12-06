Sivasspor, İstanbulspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 16. hafta İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı; kamp girildi. Karşılaşma yarın 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:21
Hazırlık Süreci ve Takım Raporu

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Erokspor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve top koruma çalışmalarıyla sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale maçla noktaladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından takım otele geçerek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Maç Bilgileri

İstanbulspor - Sivasspor karşılaşması, yarın saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

