Sivasspor, İstanbulspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Hazırlık Süreci ve Takım Raporu
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Erokspor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve top koruma çalışmalarıyla sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale maçla noktaladı.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından takım otele geçerek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
Maç Bilgileri
İstanbulspor - Sivasspor karşılaşması, yarın saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
