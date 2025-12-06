Manchester City 3-0 Sunderland — Premier Lig 15. Hafta

Manchester City evinde Sunderland'ı 3-0 yendi

Etihad Stadyumu'nda net galibiyet

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda konuk ettiği Sunderland'ı farklı skorla mağlup etti.

Müsabakanın 31. dakikasında Ruben Dias'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 35. dakikada Josko Gvardiol'un golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi. İkinci yarıda da etkin oyununu sürdüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, 65. dakikada Philip Foden'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Tablo ve gelecek maçlar

Bu sonuçla Manchester City, puanını 31'e yükseltti ve 33 puanlı lider Arsenal'in ardından ligde ikinci sıraya yerleşti. Sunderland ise 23 puanda kaldı.

Manchester City, ligin 16. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise sıradaki maçta Newcastle United'ı konuk edecek.

PREMİER LİG'İN 15. HAFTASINDA MANCHESTER CİTY EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SUNDERLAND'I 3-0 MAĞLUP EDEREK 2. SIRAYA YÜKSELDİ.