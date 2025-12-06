Manchester City 3-0 Sunderland — Premier Lig 15. Hafta

Manchester City, Premier Lig 15. haftasında Sunderland'ı 3-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve ikinci sıraya çıktı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:24
Manchester City 3-0 Sunderland — Premier Lig 15. Hafta

Manchester City evinde Sunderland'ı 3-0 yendi

Etihad Stadyumu'nda net galibiyet

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda konuk ettiği Sunderland'ı farklı skorla mağlup etti.

Müsabakanın 31. dakikasında Ruben Dias'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 35. dakikada Josko Gvardiol'un golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi. İkinci yarıda da etkin oyununu sürdüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, 65. dakikada Philip Foden'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Tablo ve gelecek maçlar

Bu sonuçla Manchester City, puanını 31'e yükseltti ve 33 puanlı lider Arsenal'in ardından ligde ikinci sıraya yerleşti. Sunderland ise 23 puanda kaldı.

Manchester City, ligin 16. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise sıradaki maçta Newcastle United'ı konuk edecek.

PREMİER LİG'İN 15. HAFTASINDA MANCHESTER CİTY EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SUNDERLAND'I 3-0 MAĞLUP EDEREK...

PREMİER LİG'İN 15. HAFTASINDA MANCHESTER CİTY EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SUNDERLAND'I 3-0 MAĞLUP EDEREK 2. SIRAYA YÜKSELDİ.

PREMİER LİG'İN 15. HAFTASINDA MANCHESTER CİTY EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SUNDERLAND'I 3-0 MAĞLUP EDEREK...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek Belediyesi'nden Ağrı Kadın Futbol Takımı'na Destek: Konaklama Masrafları Üstlendi
2
Nelson Semedo 20. dakikada sakatlandı — Fenerbahçe Başakşehir
3
Hakan Çalhanoğlu Attı: Inter Como'yu 4-0 Yendi
4
Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı, Ebosele kırmızı kartla atıldı
5
Sultanlar Ligi: Aras Kargo SK, Aydın Büyükşehir'i 3-0 Yendi
6
Milan Skriniar'dan Başakşehir'e kafa golü — Sezonun 2. golü
7
Fenerbahçe, Başakşehir’e 7 Maç Sonra Puan Kaybetti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi