Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 45-36 Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 45-36'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:56
Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 45-36 Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Büyük Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, evinde Köyceğiz Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Beykoz temsilcisinin 45-36'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İlk Yarıdan Öne Çıkanlar

Mücadele, R. Şahin Köktürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Beykoz Belediyespor, devreyi 23-16 önde kapattı.

İkinci Yarının Dominasyonu

İkinci yarıda rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, farkı iyice açarak sahadan 45-36 galip ayrıldı. Taraftarlarının büyük desteği ile sahaya çıkan takım, bu önemli galibiyetle puan durumunda da avantaj sağlamış oldu.

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