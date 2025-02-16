Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 45-36 Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Büyük Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, evinde Köyceğiz Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Beykoz temsilcisinin 45-36'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İlk Yarıdan Öne Çıkanlar

Mücadele, R. Şahin Köktürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Beykoz Belediyespor, devreyi 23-16 önde kapattı.

İkinci Yarının Dominasyonu

İkinci yarıda rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, farkı iyice açarak sahadan 45-36 galip ayrıldı. Taraftarlarının büyük desteği ile sahaya çıkan takım, bu önemli galibiyetle puan durumunda da avantaj sağlamış oldu.