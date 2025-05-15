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Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı Adaylığı Hakkında Açıklama Yaptı

Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olmayacağını ve kulüple ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:31
Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı Adaylığı Hakkında Açıklama Yaptı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini duyurdu.

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya yanıt vererek, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz," dedi.

Erdoğan, ayrıca 22 Mayıs'ta düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ederek, "Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok," ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 13....

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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