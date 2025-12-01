Bilecik Bozüyük’te Masa Tenisi Antrenmanları Hız Kesmeden Sürüyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları gözetiminde masa tenisi antrenmanları sürüyor; sporcular refleks ve hız çalıştı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:00
Antrenmanlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen masa tenisi antrenmanları hız kesmeden devam ediyor.

Gün boyunca sporcular, reflekslerini güçlendiren, dikkat ve hız gerektiren yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdi. Antrenmanlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde, alanında uzman antrenörlerin rehberliğinde sürdürülüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Her vuruşta daha iyiye ulaşmayı hedefleyerek enerjimizi zirvede tuttuk. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde, alanında uzman antrenörlerimizin rehberliğinde masa tenisi antrenmanlarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.

