Bilecik'te Aileler Oryantiring Parkurunda Yarıştı

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Aile Yılı" etkinliği, oryantiring parkurunda ailelerin heyecan dolu mücadelesine tanıklık etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği'nin desteklediği Gölpark'ta kurulan labirent parkurda yarışan aileler, fiziksel ve zihinsel becerilerini kullanarak, harita ve pusulayı kullanarak hedef noktalarını en kısa sürede bulmaya çalıştı.

Aile Bağlarını Güçlendirmek Hedefiyle

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenleyecekleri çeşitli etkinlikleri vurguladı. Etkinliğin ailelerin birlikte vakit geçirip ortak başarı deneyimlerini pekiştirmelerine olanak sağladığını ifade eden Türkoğlu, "Aileleri bir araya getirerek iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak istedik. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ederek oryantiring gibi yeni spor dallarına ilgiyi artırmak temel hedeflerimiz arasında yer aldı." dedi.

Sporun Birleştirici Gücü

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, etkinliğin ailelerin sağlıklı bir yaşam biçimine yönlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu etkinlik hem eğlenceli hem de öğretici oldu. Ailelerimizle spor yaparak hem hareket ettik hem de aramızdaki bağı kuvvetlendirdik." açıklamasında bulundu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Gürkan Dikeç ise, etkinlik sayesinde ailelerin oryantiring ile tanıştığını dile getirdi.

Öğrenilenler ve Unutulmaz Anılar

Down sendromlu oğlu Arda ile programa katılan Sibel Güneş, "Labirent içinde dolaşıyorsun, hedefleri bulmak zordu ama çok eğlendik. 2025'in Aile Yılı olması nedeniyle güzel bir etkinlik oldu aileler için." dedi. Kızlarıyla yarışan Sibel Can Meşe de bu deneyimin eğlenceli olduğunu belirtti.

Eşiyle hedefleri bulmaya çalışan Merve Nur Bağcı ise, öncelikle oyunu tam anlayamadıklarını ama haritayla hedefleri bulmanın ardından eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Yarışmada dereceye giren aileler, Türkoğlu ve Demir tarafından ödüllendirildi.

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen "Aile Yılı" etkinliği kapsamında aileler, oryantiring parkurunda mücadele etti.

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen "Aile Yılı" etkinliği kapsamında aileler, oryantiring parkurunda mücadele etti.