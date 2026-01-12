Bilecik'te Genç A Voleybol Grup Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç A Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, 3 gün süren karşılaşmaların ardından sona erdi; dereceye girenlere ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:37
Bilecik'te Genç A Voleybol Grup Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te Genç A Voleybol Grup Müsabakaları Sona Erdi

3 gün süren mücadeleler sonunda dereceye girenlere kupa takdim edildi

Okul Spor Faaliyetleri Genç A Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, Bilecik'te düzenlenen heyecan dolu karşılaşmaların ardından 3 gün süren programı tamamladı.

Turnuva boyunca genç sporcular sahada kıyasıya mücadele etti ve izleyenlerden tam not alan performanslar sergilendi. Organizasyon sonunda dereceye giren takımlar belirlendi ve ödülleri sahiplerine verildi.

Kupa ve ödüller, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Ramazan Demir "Turnuvaya mücadeleleriyle renk katan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz" diyerek etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

BİLECİK’TE VOLEYBOL GRUP MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

BİLECİK’TE VOLEYBOL GRUP MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

BİLECİK’TE VOLEYBOL GRUP MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selendi Belediyespor 7'de 7 yaptı, zirvede avantajını büyüttü
2
Samsunspor’da Ntcham Hariç Sakat Futbolcular Çalışmalara Başladı
3
Bilecik'te Genç A Voleybol Grup Müsabakaları Sona Erdi
4
Barcelona, İspanya Süper Kupa'yı 16. kez kazandı — Real Madrid 3-2
5
Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe 89-58 Bahçeşehir Koleji — Liderliğe Yükseldi
6
Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 82-76 Mağlup Etti
7
Antalya Kemer'de Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Serbest Stil Sona Erdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları