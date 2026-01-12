Bilecik'te Genç A Voleybol Grup Müsabakaları Sona Erdi

3 gün süren mücadeleler sonunda dereceye girenlere kupa takdim edildi

Okul Spor Faaliyetleri Genç A Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, Bilecik'te düzenlenen heyecan dolu karşılaşmaların ardından 3 gün süren programı tamamladı.

Turnuva boyunca genç sporcular sahada kıyasıya mücadele etti ve izleyenlerden tam not alan performanslar sergilendi. Organizasyon sonunda dereceye giren takımlar belirlendi ve ödülleri sahiplerine verildi.

Kupa ve ödüller, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Ramazan Demir "Turnuvaya mücadeleleriyle renk katan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz" diyerek etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

