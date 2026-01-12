Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki hakem atamaları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında 14-15 Ocak'ta oynanacak maçların hakemleri TFF tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:42
Hakem listesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe oynanacak maçlarla sürecek. Türkiye Futbol Federasyonu, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar

18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan

20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş

