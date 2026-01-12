Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki hakem atamaları belli oldu
Hakem listesi
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe oynanacak maçlarla sürecek. Türkiye Futbol Federasyonu, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş
