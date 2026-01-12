Isparta'da keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek Türkiye şampiyonu oldu

Isparta'da yetenek taramasında keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek, Sivas'ta düzenlenen şampiyonada U10 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:12
Isparta'da keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek Türkiye şampiyonu oldu

Isparta'da keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek Türkiye şampiyonu oldu

Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yetenek taramalarında keşfedilen 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Asya Örnek, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Sivas’ta katıldığı müsabakalarda gösterdiği azim ve disiplinle Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcunun bu başarısı hem okulunda hem kentte memnuniyetle karşılandı.

Yetenek yarışmasıyla başlayan güreş yolculuğu

Kadirboylu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Aslı Örnek, okullarında düzenlenen bir yetenek yarışması aracılığıyla güreşle tanıştığını anlattı. Aslı, "Bu sayede güreşle tanışmış oldum. Önce antrenmanlara başladım ve yaklaşık iki buçuk ay sonra Haziran ayında Sivas’ta düzenlenen şampiyonada birincilik elde ettim" dedi.

Ardı ardına gelen şampiyonluklar

8 aydır güreşe ilgi duyduğunu belirten Aslı Örnek, ilk başarısını Isparta il seçmelerinde kazandığını, ardından Aydın Kuşadası’nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Özel Turnuvası’nda 36 kiloda şampiyon olduğunu söyledi. Bu yıl Haziran ayında Sivas’ta yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ise U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. "Şampiyonanın ardından Ankara’daki gelişim kampına davet edildim ve milli takım kampında yaklaşık 10 gün kaldım" diye konuştu.

Hedefler ve çağrı

Büyüdüğünde milli sporcu ve olimpiyat şampiyonu olmak istediğini vurgulayan Aslı, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti. Genç sporcu özellikle kız çocuklarına seslenerek, "Güreş sadece erkek sporu değildir; kızların da yapabileceği bir spordur. Bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum" dedi.

Yetenek taraması ve antrenörün değerlendirmesi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Ceren İlayda Araç, Bakanlık’ın Yetenek Taraması Projesi kapsamında düzenlenen antrenmanlarda Aslı ile tanıştığını belirterek, "Branş tanıtımlarında gördüğümde başarılı olacağını hissettim. Ailesiyle iletişime geçip çalışmalara başladık" dedi.

İki aylık hazırlıkla gelen başarı

Antrenör Ceren İlayda Araç, şampiyonaya yalnızca iki ay kala Aslı’ya yoğun bir hazırlık programı uyguladıklarını ifade etti. "U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada U10 takımımız Türkiye üçüncüsü, U12 takımımız ise Türkiye şampiyonu oldu" dedi.

Önyargılara karşı duruş

Araç, toplumdaki önyargılara değinerek, "Güreş denince akla erkekler geliyor ama kızlarımız da yıllardır bu sporda çok başarılı. Kız-erkek ayırt etmeden her çocuğun güreş yapması gerektiğine inanıyorum. Haziran–Temmuz aylarında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ SÖYLEYEN GENÇ SPORCU, ÖZELLİKLE KIZ...

YURT DIŞINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ SÖYLEYEN GENÇ SPORCU, ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARINA SESLENEREK, "GÜREŞ SADECE ERKEK SPORU DEĞİLDİR, KIZLARIN DA YAPABİLECEĞİ BİR SPORDUR. BU SPORA ÖNYARGIYLA YAKLAŞMADAN DENEMELERİNİ ÖNERİYORUM" DEDİ.

ISPARTA’DA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YETENEK TARAMALARINDA KEŞFEDİLEN 10 YAŞINDAKİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla’da Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği Başladı
2
Burhaniye'de Briç Turnuvası: 36 Sporcu, Şampiyonlar Mutçuoğlu ve Tırpan
3
Mersin, Uluslararası Spor Organizasyonlarının Merkezi Oluyor
4
Bursaspor Zirvede: Puan Farkını Açtı
5
U-11 Futbol Şenliği Balıkesir'de: Geleceğin Yıldızları Ali Hikmet Paşa'da
6
Isparta'da keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek Türkiye şampiyonu oldu
7
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Hafta Başlıyor: 14-15 Ocak Maç Programı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları