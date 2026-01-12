Isparta'da keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek Türkiye şampiyonu oldu

Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yetenek taramalarında keşfedilen 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Asya Örnek, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Sivas’ta katıldığı müsabakalarda gösterdiği azim ve disiplinle Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcunun bu başarısı hem okulunda hem kentte memnuniyetle karşılandı.

Yetenek yarışmasıyla başlayan güreş yolculuğu

Kadirboylu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Aslı Örnek, okullarında düzenlenen bir yetenek yarışması aracılığıyla güreşle tanıştığını anlattı. Aslı, "Bu sayede güreşle tanışmış oldum. Önce antrenmanlara başladım ve yaklaşık iki buçuk ay sonra Haziran ayında Sivas’ta düzenlenen şampiyonada birincilik elde ettim" dedi.

Ardı ardına gelen şampiyonluklar

8 aydır güreşe ilgi duyduğunu belirten Aslı Örnek, ilk başarısını Isparta il seçmelerinde kazandığını, ardından Aydın Kuşadası’nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Özel Turnuvası’nda 36 kiloda şampiyon olduğunu söyledi. Bu yıl Haziran ayında Sivas’ta yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ise U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. "Şampiyonanın ardından Ankara’daki gelişim kampına davet edildim ve milli takım kampında yaklaşık 10 gün kaldım" diye konuştu.

Hedefler ve çağrı

Büyüdüğünde milli sporcu ve olimpiyat şampiyonu olmak istediğini vurgulayan Aslı, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti. Genç sporcu özellikle kız çocuklarına seslenerek, "Güreş sadece erkek sporu değildir; kızların da yapabileceği bir spordur. Bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum" dedi.

Yetenek taraması ve antrenörün değerlendirmesi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Ceren İlayda Araç, Bakanlık’ın Yetenek Taraması Projesi kapsamında düzenlenen antrenmanlarda Aslı ile tanıştığını belirterek, "Branş tanıtımlarında gördüğümde başarılı olacağını hissettim. Ailesiyle iletişime geçip çalışmalara başladık" dedi.

İki aylık hazırlıkla gelen başarı

Antrenör Ceren İlayda Araç, şampiyonaya yalnızca iki ay kala Aslı’ya yoğun bir hazırlık programı uyguladıklarını ifade etti. "U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada U10 takımımız Türkiye üçüncüsü, U12 takımımız ise Türkiye şampiyonu oldu" dedi.

Önyargılara karşı duruş

Araç, toplumdaki önyargılara değinerek, "Güreş denince akla erkekler geliyor ama kızlarımız da yıllardır bu sporda çok başarılı. Kız-erkek ayırt etmeden her çocuğun güreş yapması gerektiğine inanıyorum. Haziran–Temmuz aylarında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

