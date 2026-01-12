Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Hafta Başlıyor: 14-15 Ocak Maç Programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta 14-15 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak; program yarın 4 karşılaşmayla açılacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Hafta Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Turnuvada ikinci hafta, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe tarihlerinde oynanacak maçlarla sürecek.

Yarın

13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

15.30 RAMS Başakşehir - Boluspor

18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

20.30 Fethiyespor - Galatasaray

14 Ocak Çarşamba

13.00 Aliağa - Samsunspor

15.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği

18.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe

15 Ocak Perşembe

13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor

15.30 Eyüpspor - Iğdır FK

18.00 Bodrum FK - Konyaspor

20.30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları