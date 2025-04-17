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Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu Başlıyor

Bilecik, 19-20 Nisan'da Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Geçen yıl 20 bin seyirci katıldı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:57
Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu Başlıyor

Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Heyecanı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın hazırlıklarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Etkinlik Detayları

Şampiyona, Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenleniyor. Katılımcılar, 19 Nisan Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, idari kayıt ve teknik kontrol sonrası Endurobil 365 Extrempark Bilecik'e konvoy halinde hareket edecekler.

Etkinliğin ilk günü, parkur tanıtım turu, jüri toplantısı ve "start ile time code (TC) tablosu" ilanı ile sonlanacak. İkinci gün ise parkur kontrolü, jüri toplantısı ve yarışlar yapılacak. Şampiyona, kesin sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenecek ödül töreniyle bitecek.

Geçen Yıl Yaklaşık 20 Bin Seyirci ve 196 Sporcu Katıldı

Vali Aygöl, şampiyonanın geçtiğimiz yıl büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, "Geçen yıl etkinlikte yaklaşık 20 bin seyirci yer aldı ve 196 sporcu katıldı. Bu yıl hedefimiz bu rakamlara ulaşmak ve aşmak. Aldığımız veriler, katılım sayısının bu yıl daha yüksek olacağını gösteriyor," dedi.

Aygöl, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'in Türkiye'deki en uzun parkur olduğunu vurguladı. Parkurun çeşitli engellerle donatıldığını ve katılımcılara heyecan dolu anlar sunacağını açıkladı. Ayrıca, hemşehrilerimizi sadece bir yarışa değil, gerçekten bir festivale davet ediyorum ifadesini kullandı.

Vali Aygöl, açıklamasının ardından parkuru gezerek, Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez'den organizasyona dair bilgi aldı.

Bilecik, 19-20 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği...

Bilecik, 19-20 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Endurobil 365 Extrempark Bilecik'teki sıralama antrenmanları ve yarışlarla sürecek etkinliğin ilk günü, parkur tanıtım turu, jüri toplantısı, "start ve time code (TC) tablosu"nun ilan edilmesiyle tamamlanacak.

Bilecik, 19-20 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği...

Bilecik, 19-20 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Endurobil 365 Extrempark Bilecik'teki sıralama antrenmanları ve yarışlarla sürecek etkinliğin ilk günü, parkur tanıtım turu, jüri toplantısı, "start ve time code (TC) tablosu"nun ilan edilmesiyle tamamlanacak.

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