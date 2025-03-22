Bitlis'te 60 Yaşındaki Antrenör, Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor

Bitlis'te 30 yıl boyunca 50 sporcuyu milli takıma kazandıran Fadıl Kara, dağların yamaçlarında gençlere ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:09
Bitlis'te 60 Yaşındaki Antrenör, Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor

Bitlis'te, 60 yaşındaki Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara, dağların yamaçlarında geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. 30 yıllık antrenörlük kariyerinde< strong> 50 genç sporcuyu milli takıma kazandırmayı başaran Kara, gençlerin yeteneklerini keşfederek onlara atletizmde başarı yolunda rehberlik ediyor.

Kariyerinde Kazandığı Madalyalar ve Başarılar

Beden eğitimi ve spor öğretmeninin tavsiyesiyle 13 yaşında atletizmle tanışan Fadıl Kara, 17 yıl boyunca ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı, birçok madalya kazandı. 30 yıllık antrenörlük kariyeri boyunca Atletizm Altyapısını Geliştirme Projesi ve çeşitli çalışmalarla, köylerdeki yetenekli gençleri keşfederek spora yönlendirdi.

''Yetiştirdiğim Sporcularım Yanımda Göreve Başladı''

Dideban Dağı eteğinde antrenman yapan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978'de atletizmle tanıştığını ve aktif olarak ulusal yarışmalara katıldığını belirtti. “Bitlis'te milli sporcuları yetiştirmeye başladım. 30 yıldır antrenörlük yapıyorum. Milli takıma 50 sporcu vermeyi başardık” dedi.

Kara, zor şartlar altında köylerde yetenekli gençleri milli takıma kazandırmanın sevincini yaşadığını aktararak, uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiklerini kaydetti. “Atletizm benim hayatım, bunun dışında bir şey yapamam” şeklinde konuştu.

Sporun Geleceği İçin Mücadele

Lise, üniversite mezuniyetinde birçok sporcunun öğretmen, polis, subay, doktor gibi mesleklerde görev yaptığına dikkat çeken Kara, “Yetiştirdiğim sporcularla gurur duyuyorum. Bu yaşıma rağmen devam ediyorum. Mutluyum ve bırakmayı düşünmüyorum” sözleriyle gençlere olan tutkusunu ifade etti.

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