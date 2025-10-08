BKT Avrupa Kupası: Cosea JL Bourg 88-80 Türk Telekom

Türk Telekom, B Grubu ikinci hafta maçında Fransa'da Cosea JL Bourg'a 88-80 yenildi; ev sahibi 2'de 2 yaptı. Türk Telekom 14 Ekim'de Buducnost VOLI ile Ankara'da oynayacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:03
Maç Detayı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 88-80 üstün tamamladı.

Gruptaki Durum

Cosea JL Bourg, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türk Telekom ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bir Sonraki Randevu

Türk Telekom, grup üçüncü hafta maçında 14 Ekim Salı günü Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile Ankara'da karşılaşacak.

