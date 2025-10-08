BKT Avrupa Kupası: Cosea JL Bourg 88-80 Türk Telekom
Maç Detayı
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 88-80 üstün tamamladı.
Gruptaki Durum
Cosea JL Bourg, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Türk Telekom ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Bir Sonraki Randevu
Türk Telekom, grup üçüncü hafta maçında 14 Ekim Salı günü Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile Ankara'da karşılaşacak.