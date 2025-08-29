Bocce Türkiye Şampiyonası 2025: Kızlarda Adıyaman, Erkeklerde İstanbul

2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Artvin'de düzenlenen 2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası sona erdi. Organizasyon, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bocce Sahası'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonanın son gününde yarı final ve final müsabakaları oynandı.

Finaller ve dereceler

Kızlarda: Şampiyon Adıyaman; ikincilik Mersin; üçüncülük Kilis.

Erkeklerde: Şampiyon İstanbul; ikincilik Diyarbakır; üçüncülük Sakarya.

Müsabaka ve açıklamalar

Final müsabakalarını izleyen Vali Turan Ergün, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

İstanbul bocce takımı sporcusu Mert Poyraz Kaya, şampiyonluğun mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Güzel bir final maçı oynadık. Ortam ve saha güzeldi. Turnuva çok güzel geçti. Karşılaşmalar çok çekişmeliydi. Beş maç yaptık, birinde kaybettik ama diğer maçları kazandık. Son oynadığımız final maçını 13-2 kazandık, bu da bizi çok mutlu etti. Birinci olduğumuz için sevinçliyim."

Adıyaman kız takımı antrenörü Filiz Kaya ise üç gün süren organizasyonda haklı bir şampiyonluk elde ettiklerini ifade etti.