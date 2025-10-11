Boccede Dünya Hedefi: Ayşenur Nazlı Korkmaz İspanya'ya Hazırlanıyor

Başarılar

Ayşenur Nazlı Korkmaz, Gençler, Ümitler ve Büyükler Türkiye Petank Şampiyonası'nda iki madalya kazanarak dikkat çekti. Muğla'nın Ula ilçesinde 24-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda "Genç Kızlar Altın Nokta" kategorisinde ikinci, "Ümit Kadın Takımlar" kategorisinde ise Türkiye şampiyonu oldu.

Hazırlıklar ve Hedefler

Isparta'da antrenörüyle birlikte yoğun şekilde çalışan milli sporcu, katıldığı turnuvalardan madalyalarla dönmeyi amaçlıyor. Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada elde ettiği derecelerle kentin adını zirveye taşıdığı için mutlu olduğunu belirtti.

Madalya kazandığında motivasyonunun arttığını vurgulayan Korkmaz, "Küçüklüğümden beri yaptığım bir spor bocce. Ailemi, çevremi ve antrenörümü gururlandırmak beni en çok mutlu eden şey." dedi.

16-19 Ekim tarihlerinde Konya'da lig maçlarına katılacağını ve buradan da madalyayla dönmeyi hedeflediğini aktaran Korkmaz, ayrıca 21-25 Ekim'de İspanya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda dünya derecesi elde etmeyi amaçladığını söyledi: "Bunun için sıkı çalışıyorum."

Antrenörün Değerlendirmesi

Antrenör Mustafa Şentürk, Türkiye Şampiyonası'nda istedikleri başarıya ulaştıklarını ve dünya şampiyonasından da madalyayla dönmek istediklerini ifade etti.

