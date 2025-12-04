Melek Mızrak Subaşı'ndan 1969 Bilecik Spor Kulübü'ne Destek Çağrısı

Melek Mızrak Subaşı'dan 1969 Bilecik Spor Kulübü'ne destek çağrısı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bilecikspor elbette ki ilimizin değerli kulüplerinden bir tanesi"

Subaşı, "Bilecikspor elbette ki ilimizin değerli kulüplerinden bir tanesi. Sahipsiz kalmasından çok üzüntü duyuyoruz" diyerek kulübe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Subaşı, kulüpte kalıcı başarı için birlik mesajı vererek, görev almış isimlerin emeklerine değindi ve şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar kulübe emek veren, görev alan birçok isim oldu. Ancak ne yazık ki bugün Bilecikspor, adından söz edilemeyen bir noktaya geldi. Ben belediye başkanıyım, spor kulübünün başkanı olmayı elbette düşünmüyorum. Ama şimdiye kadar kulüp başkanlarının ve yöneticilerin tüm makul taleplerini Bilecik Belediyesi olarak karşılamaya çalıştık. Son dönemdeki kısıtlama tedbirleri nedeniyle desteklerimiz azalsa da sponsor olmak isteyenlere Bilecikspor’a destek vermeleri yönünde sürekli telkinde bulunuyoruz".

Birleşme ve ortak yol haritası çağrısı

Subaşı, kulübün geçmişinde yaşanan karışıklıklara işaret ederek, önceki Valimiz Şefik Aygöl döneminde yapılan toplantıya atıfta bulundu: "Yanlış hatırlamıyorsam Bilecikspor’un dört ayrı gruba ayrıldığını gördük. Vali Bey de ‘lütfen birleşin’ diyerek çağrıda bulunmuştu."

Başkan, artık kime yardım edildiğinin belli olmadığı bir durumun sona ermesi gerektiğini belirtti: "Bu karışıklık artık son bulmalı. Evet, kulübümüze sahip çıkalım; ama bunu ayrışarak değil birleşerek yapalım. Daha önce yöneticilik yapmış arkadaşlarımızla da sık sık konuşuyoruz. Gelin, hep birlikte aynı masaya oturalım, ne yapıyoruz, neyi yapamıyoruz konuşalım ve ortak bir yol haritası oluşturalım".

Sanayici ve iş insanlarına çağrı

"Sanayicilerimizi ve iş insanlarımızı kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" diyen Subaşı, belediyenin katkılarının kanun çerçevesinde olduğunu hatırlattı: "Bilecik Belediyesi’nin bütçesi kamu bütçesidir. Yani belediyenin yaptığı her yardımın kanun çerçevesinde olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz, sınırlarımız içinde elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Ancak bu süreçte ilimizin güçlü iş insanlarını, sanayicilerini de kulübümüze destek olmaya davet ediyorum".

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI