Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları Tamamlandı

Bodrum'da Yelkenseverlerden Büyük Katılım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları, ödül töreni ile başarıyla tamamlandı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, 3-7 Ocak tarihlerinde İçmeler mevkisi açıklarında gerçekleştirildi.

Yarışlara 356 Sporcu Katıldı

Zaman zaman yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisi altında devam eden yarışlara, Bulgaristan, Polonya, Libya, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya ve Türkiye'den toplam 356 sporcu katıldı.

Dereceye Girenler Belli Oldu

Optimist sınıfında Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç; Optimist Junior kategorisinde Bulgaristan Milli Takımı'ndan Tihamir Tuzlukov; Optimist Bambino'da ise Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Emre Güner birinci olarak önemli başarılar elde etti.

Ayrıca, RS Feva sınıfında Fenerbahçe Yelken Kulübü'nden Sancak Saraçoğlu ve Tuna Altun; Techno 293 U13'te İçdaş Spor Kulübü'nden Elif Ekşi; Techno 293 U15'te Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Ercüment Mete Engin; ve Techno 293 U17'de Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Kerem Demir Demirel birincilik elde etti.

Ek olarak, Techno 293 5.0 Altında İçdaş Spor Kulübü'nden Sena Aynur; IQ Foil Junior'da Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Toprak Doğan; IQ Foil Youth'ta ise Çeşme Altı Windsurf ve Yelken Kulübü'nden Mert İlhan Günel birinci oldu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Dereceye girenlere, Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nde düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk'ün yanı sıra çok sayıda yelkensever katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları, ödül töreniyle tamamlandı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ve İçmeler mevkisi açıklarında yapılan yarışlar, 3-7 Ocak'ta gerçekleştirildi. Dereceye girenlere Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları, ödül töreniyle tamamlandı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ve İçmeler mevkisi açıklarında yapılan yarışlar, 3-7 Ocak'ta gerçekleştirildi. Dereceye girenlere Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.