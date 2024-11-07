Bodrum FK, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenmanlara devam ediyor.

Demirel'den Açıklamalar

Demirel, yapılan antrenmanların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularının gösterdiği performansa dair olumlu görüşlerini paylaşan Demirel, "Her şey hemen olmayacak. Ama üç günde bile bu kadar anlayışın değişmesi, ilerleyen haftalara daha inançlı bakmamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor karşısındaki maçın sonucunu bilemediğini vurgulayan Demirel, "Geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi sahaya yansıtmaya odaklanacağız." dedi. Ayrıca, son karşılaşmada eksik olan golü bu hafta bulmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Alex de Souza ile Dostluk Bağları

Demirel, Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza ile uzun yıllardır dost olduğunu vurguladı. "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığım var. Hala görüşüyoruz. Eski Fenerbahçeli futbolcuların bulunduğu bir WhatsApp grubu var. Oradan sıkça konuşuyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Ama bu maçın dostluk içinde geçeceğine eminim." şeklinde konuştu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam etti.