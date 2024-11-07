DOLAR
34,25 -0,18%
EURO
37,15 -1,16%
ALTIN
2.972,03 -1,64%
BITCOIN
2.604.902,22 0,31%

Bodrum FK, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Antalyaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:53
Bodrum FK, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenmanlara devam ediyor.

Demirel'den Açıklamalar

Demirel, yapılan antrenmanların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularının gösterdiği performansa dair olumlu görüşlerini paylaşan Demirel, "Her şey hemen olmayacak. Ama üç günde bile bu kadar anlayışın değişmesi, ilerleyen haftalara daha inançlı bakmamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor karşısındaki maçın sonucunu bilemediğini vurgulayan Demirel, "Geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi sahaya yansıtmaya odaklanacağız." dedi. Ayrıca, son karşılaşmada eksik olan golü bu hafta bulmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Alex de Souza ile Dostluk Bağları

Demirel, Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza ile uzun yıllardır dost olduğunu vurguladı. "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığım var. Hala görüşüyoruz. Eski Fenerbahçeli futbolcuların bulunduğu bir WhatsApp grubu var. Oradan sıkça konuşuyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Ama bu maçın dostluk içinde geçeceğine eminim." şeklinde konuştu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou ve Solanke'den Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar
2
Konyaspor, Hamidou Keyta ile Anlaştı
3
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır
4
Çorum FK, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
5
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Rakipleri Belli Oldu
6
Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
7
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'na Yeni Transfer: Kenneth Smith

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak