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Bodrum FK, Jose Morais ile Yeni Bir Döneme Başladı

Sipay Bodrum FK, yeni teknik direktör olarak Portekizli Jose Morais'ı atadı. Morais, bu akşam antrenmana çıktı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:32
Bodrum FK, Jose Morais ile Yeni Bir Döneme Başladı

Bodrum FK'de Jose Morais Dönemi Başladı

Sipay Bodrum FK, yeni teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, Morais ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yeni teknik direktör Morais ve ekibi, bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Morais, 10 Şubat Pazartesi günü Bodrum'da oynanacak olan Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacak.

Dünya Çapında Deneyim

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan 59 yaşındaki Jose Morais, dünyanın farklı liglerinde önemli takımlarda görev almıştır. Morais, ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea'de çalıştı. Ayrıca, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'de de çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı. Morais, 2016 yılında Türkiye'de Antalyaspor'un başında bulunmuştu.

Son olarak 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan'ı çalıştıran Morais, bu süreçte takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti ve İran Kupası'nı kazandı. Morais, teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlarla birlikte 2 kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez de Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazanmıştır.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.

Sipay Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais (ortada)...

Sipay Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais (ortada) getirildi. Yeni teknik direktör Morais ve ekibi bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer alarak takımla çalışmalara başladı.

Sipay Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais (ortada)...

Sipay Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais (ortada) getirildi. Yeni teknik direktör Morais ve ekibi bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer alarak takımla çalışmalara başladı.

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