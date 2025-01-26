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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Oyun olarak mutluyum, skor olarak mutsuzum'

Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Volkan Demirel, Eyüpspor maçından sonra oyundan memnun olduğunu ancak skordan mutsuz olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:11
Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Oyun olarak mutluyum, skor olarak mutsuzum'

Bodrum FK-Eyüpspor Maçı Sonrası Teknik Direktör Demirel’in Açıklamaları

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında, konuk olduğu Eyüpspor’a 1-0 yenilerek sahadan üzgün ayrılan Sipay Bodrum FK’da, teknik direktör Volkan Demirel, oyundan memnun, skordan ise mutsuz olduğunu dile getirdi.

Maç Sonrası Duygularını Paylaştı

Grey Beton Bodrum Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, ilk olarak Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler için duyduğu derin üzüntüyü ifade etti ve yaralılara şifa diledi.

Demirel, maçla ilgili fazla yorum yapmak istemediğini belirterek, “Oyun olarak iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama sonuca geldiğimizde mutsuzuz. Çalışmaya devam edeceğiz. Zaten futbolu bilenler bugün gördü ve izledi. 32 kere ceza sahasına girmişiz, 17 şut var ama isabete baktığımızda 2 tane. Bunu irdelememiz ve konuşmamız gerekiyor. Maç kazanmaya çalışacağız. Ben oyun olarak mutluyum ama skor olarak mutsuzum.” ifadelerini kullandı.

Futbolcularının Mücadelesine Güvendi

Futbolcularının mücadelesinden ve gayretinden kimsenin şüphesi olmadığını vurgulayan Demirel, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti. Hakemlerle alakalı açıklama yapmak istemediğini kaydederek, “Zaten konuşmayalım diye cezaları da artırdılar. Çünkü yaptıkları hataları biliyorlar. Her maçta hakem hatası konuşuluyor zaten. Ama bugün son dakikadaki pozisyon penaltı olabilir. Çünkü bariz basma var. Bir, iki pozisyonda takdir haklarını bence yine rakipten yana kullandılar ama bunlar her hafta olacak ve olmaya devam edecek.” dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Transferlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Demirel, önlerinde bekleyen 3 dosya bulunduğunu ve bu dönemde transfer yapmanın zorluğuna dikkat çekti. Demirel, yeni transferlerle birlikte Bodrum FK’nin daha iyi olacağına inandığını aktararak, “Oyunumuzdan herkesin mutlu olduğunu görüyorum ama skor anlamında üretemiyoruz. Bunu da yaptığımız zaman mutlu olacağız.” şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklama yaptı.

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