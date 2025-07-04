Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrumspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası’nda önemli bir dönem geçiriyor. Yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanlarını çift idmanla sürdürerek form yakalamaya çalışıyor.

Günün Antrenman Programı

Futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde güne kuvvet çalışması yaparak başladı. Sabah saatlerinde salonda gerçekleştirilen bu çalışma, takımın güç ve dayanıklılık seviyesini artırmayı hedefliyor.

Akşam saatlerinde ise saha antrenmanı yapıldı. Bu bölümde, onlara yönelik koşu, ısınma hareketleri, top sürme ve kapma çalışmaları ile minyatür çift kale maç yer aldı. Bu idman, takımın takım oyununu geliştirmek ve oyuncuların birbirleriyle uyumunu artırmak adına büyük önem taşıyor.

Ege ekibi, yarın da çift idmanla sezon hazırlıklarına devam ederek, yeni sezon için çalışmalara hız kesmeden sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.