BodRUN Ultra Maratonu'na 505 Sporcu Katıldı

Muğla Bodrum'da düzenlenen 7. BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu katılarak kıyasıya yarıştı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:36
BodRUN Ultra Maratonu'na 505 Sporcu Katıldı

BodRUN Ultra Maratonu Koşuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na toplam 505 sporcu katıldı. İlçede "Koşu Aşkı BodRUN'da Yaşanır" temasıyla gerçekleştirilen maraton, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nden start aldı.

Mücadele Parkurları

Yarışmaya katılan sporcular, 5, 10, 22, 34 ve 60 kilometre parkurlarında kıyasıya mücadele ettiler. Her yaştan sporcu, farklı mesafelerde yeteneklerini sergileyerek etkinliğe renk kattı.

Ödül Töreni ve Başkanın Mesajı

Maraton, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, sportif faaliyetlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Özsert, kendisinin de 5 kilometrelik parkurda mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Maratonda Bodrum'un mavisini gördüm, ruhunu hissettim, denizin kokusunu içime çektim. Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederim."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nı Kazandı
2
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Finale Yükseldi
3
Trendyol Süper Lig: Reeder Samsunspor Konyaspor'u Deplasmanda Yendi
4
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Kutlama
5
Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler'i Mağlup Etti: Hedef Kupayı Kazanmak
6
Gençlerbirliği, Pendikspor'u 3-0 ile Geçti: Yenilmezlik Serisi 8 Maça Çıktı
7
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Kayserispor Berabere Kaldı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor