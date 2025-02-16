BodRUN Ultra Maratonu Koşuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na toplam 505 sporcu katıldı. İlçede "Koşu Aşkı BodRUN'da Yaşanır" temasıyla gerçekleştirilen maraton, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nden start aldı.

Mücadele Parkurları

Yarışmaya katılan sporcular, 5, 10, 22, 34 ve 60 kilometre parkurlarında kıyasıya mücadele ettiler. Her yaştan sporcu, farklı mesafelerde yeteneklerini sergileyerek etkinliğe renk kattı.

Ödül Töreni ve Başkanın Mesajı

Maraton, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, sportif faaliyetlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Özsert, kendisinin de 5 kilometrelik parkurda mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Maratonda Bodrum'un mavisini gördüm, ruhunu hissettim, denizin kokusunu içime çektim. Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederim."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'na 505 sporcu katıldı.