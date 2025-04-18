Boks Milli Takımı'na Yönelik Eğitim Konferansı Gerçekleştirildi

Boks Milli Takımı'na Yönelik Eğitim Konferansı

Türkiye Boks Milli Takımı antrenörlerine ve sporcularına yönelik uluslararası boks kuralları bilgilendirme konferansı düzenlendi. Etkinlik, Kastamonu'daki Milli Takım Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta Neler Anlatıldı?

Konferansta, Federasyon Başkan Başdanışmanı Aydın Demir, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Boksu Müsabakalar Kurulu Üyesi Ertan Öner ile TOHM Koordinatörü Ferhat Pehlivan katılımcılara sunum yaptı. Eğitimde, dünya boks müsabaka kuralları, olimpiyat, dünya ve diğer büyük turnuvalarda uygulanan puanlama sistemleri ile kategori sıralama yöntemleri üzerinde duruldu.

Önemli Görüşmeler Paylaşıldı

Konferans kapsamında ayrıca, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden Dünya Boks Başkanı Boris van der Vorst ile yapılan görüşmeler hakkında da bilgi verildi.

Başkan Hekimoğlu'nun Açıklamaları

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eğitimin ardından, "Antrenörlerimizin ve sporcularımızın uluslararası kuralları en iyi şekilde öğrenmesi, sporcularımızın başarısı için büyük önem taşıyor. Eğitim çalışmalarını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımız sürecek," şeklinde konuştu.

oks Milli Takım antrenörleri ve sporcularına yönelik uluslararası boks kuralları bilgilendirme konferansı düzenlendi. Kastamonu'daki Milli Takım Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Federasyon Başkan Başdanışmanı Aydın Demir, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Boksu Müsabakalar Kurulu Üyesi Ertan Öner ile TOHM Koordinatörü Ferhat Pehlivan tarafından sunum yapıldı.

oks Milli Takım antrenörleri ve sporcularına yönelik uluslararası boks kuralları bilgilendirme konferansı düzenlendi. Kastamonu'daki Milli Takım Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Federasyon Başkan Başdanışmanı Aydın Demir, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Boksu Müsabakalar Kurulu Üyesi Ertan Öner ile TOHM Koordinatörü Ferhat Pehlivan tarafından sunum yapıldı.