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Bolu'da Kadın Güreş Milli Takımı'nın Madalya Hedefi

Bolu'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmak için gün boyu çalışıyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:39
Bolu'da Kadın Güreş Milli Takımı'nın Madalya Hedefi

Bolu'da Kadın Güreş Milli Takımı'nın Madalya Hedefi

Bolu'da güç depolayan "Minderin Sultanları", uluslararası arenada madalya kovalamak için hazırlanıyor. Kadın Güreş Milli Takımı'nın sporcuları Evin Demirhan Yavuz, Bediha Gün ve Elvira Süleyman Kamaloğlu, 28-30 Mayıs'ta Mogolistan'da düzenlenecek Ranking Turnuvası ve 13-19 Eylül'de Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası için ön hazırlık yapıyor.

Yoğun Antrenman Programı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde günde 6 saat antrenman yapan milli sporcular, önceki ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıları daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Evin Demirhan Yavuz, bu süreçte iyi hazırlandıklarını ve güçlü bir takım olduklarını belirtiyor. "Avrupa şampiyonalarında her yıl kürsüde yer alıyoruz. Olimpik sıkletlerde dört sporcu olarak Moğolistan'daki turnuvaya katılacağız," diyen Yavuz, madalya hedefinin yanında dünya sıralamasında yükselmeyi de amaçlıyor.

Takım İddiası ve Hedefler

Takım arkadaşları Bediha Gün ve Elvira Süleyman Kamaloğlu da benzer düşüncelerde. Bediha Gün, Moğolistan'daki turnuvanın takıma sağladığı katkının büyük olduğunu vurgularken, "Bu organizasyonu bir maç gibi değil, genel hazırlık süreci olarak görüyoruz," dedikten sonra, asıl hedeflerinin kesinlikle Dünya Şampiyonası olduğunu ekliyor.

Elvira Süleyman Kamaloğlu ise, takım olarak daha önceki başarılarına işaret ederek, "Avrupa'da 7 madalya kazandık. Bu başarımızı dünya şampiyonasına taşımak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Takımın ve sporcuların azmi, Bolu'daki kamp sürecinde açık bir şekilde gözlemleniyor. Olimpiyatlarda kazandıkları madalyaları artırmak için çalışan bu yetenekli sporcular, zorlu bir süreçin ardından kendilerini uluslararası arenada göstermeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Kadın Güreş Milli Takımı sporcusu Evin Demirhan Yavuz (solda), katılacağı uluslararası...

Kadın Güreş Milli Takımı sporcusu Evin Demirhan Yavuz (solda), katılacağı uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmak için Bolu'da form tutuyor.

Kadın Güreş Milli Takımı sporcusu Evin Demirhan Yavuz (solda), katılacağı uluslararası...

Kadın Güreş Milli Takımı sporcusu Evin Demirhan Yavuz (solda), katılacağı uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmak için Bolu'da form tutuyor.

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