Boluspor, Bandırmaspor Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Boluspor, Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:25
Boluspor, Bandırmaspor Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Boluspor Hazırlıklarına Hız Verdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor, 28 Mart Cuma günü Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Lig'in 31. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Banderma ekibini konuk edecek olan kırmızı beyazlı takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Futbolcular Antrenmanda Yoğun Çalıştı

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşu, ısınma egzersizlerinin yanı sıra 5'e 2 pas çalışması ve hızlı hücum geçiş taktiği üzerinde durdu.

Bolu ekibi, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla devam ettirecek. Ancak, Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılmasının ardından fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle maçın oynanacağı stada dair kesin bilgi, hafta içerisinde netleşecek.

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam...

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam...

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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