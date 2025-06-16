Boluspor Başkanı Alan'dan Sponsorluk Açıklaması: 'Düşük Bedelli Olmayacak'

Boluspor Başkanı Alan'dan Önemli Açıklamalar

Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan, düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Alan, kulübün geleceği açısından üç ila beş milyon liralık sponsorlukların bundan sonra olmayacağını duyurdu.

Açıklamalarında Hedeflerini Belirtti

Alan, "Boluspor büyük bir camia. Üç-beş milyona ne Boluspor’un önüne ne de arkasına reklam yazdırmayacağız. Böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullanarak, kulüp tesislerinde kongre sonrası yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini anlattı.

Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Alan, henüz herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını, ancak önceliklerinin finansal birlikteliği sağlamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, kongrede yaptığı açıklamaların arkasında durduğunu belirtti.

Boluspor'un Gücüne Dikkat Çekti

Özellikle kulübün kentin her şeyi olduğunu vurgulayan Alan, önceki başkanların katkılarına ve yönetimlerin başarılarına da dikkat çekti. "Hani hep diyoruz ya, kravatlılar gider, armalılar kalır. Bizden önceki başkanlarımız çok büyük değer kattılar ki, bu ana kadar geldi. Savaş Abak ve yönetiminin başarısını da görmezlikten gelemeyiz." dedi.

Altyapı ve Gelecek Vizyonu

Yeni yönetimle birlikte tecrübeli isimlerle yola çıktıklarını belirten Alan, Bolu firmalarının kulübe sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Geçmişte yapılan düşük bedelli sponsorluklara da değinen Alan, bunların sona ereceğini söyledi.

Altyapı konusuna da büyük önem verdiklerini kaydeden Alan, "Altyapıda çok ciddi sıkıntılar var. Bizim işimiz sponsorlukları tamamlayıp altyapıyla ilgili bütün problemleri çözmek. Altyapıdan en az iki çocuğumuzu, Bolu’nun çocuğunu, Boluspor kadrosuna katmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim ve Futbol Bilgisi Üzerine

Kendisi futbol yöneticiliği konusunda deneyiminin bulunmadığını belirten Alan, bu konuda eleştiriler aldığını da kaydetti. Ancak, yönetiminde çok kaliteli ve futboldan anlayan isimlerin bulunduğunu vurguladı. Alan, "Benim listemde boş adam yok, hepsi iş adamı. Sporla alakalı insanlar."

Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan, "Üç ila 5 milyon liralık sponsorluklar bundan sonra olmayacak. Boluspor büyük bir camia. Üç-beş milyona ne Boluspor’un önüne ne de arkasına reklam yazdırmayacağız. Böyle bir şey olmayacak." dedi. Alan, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan, "Üç ila 5 milyon liralık sponsorluklar bundan sonra olmayacak. Boluspor büyük bir camia. Üç-beş milyona ne Boluspor’un önüne ne de arkasına reklam yazdırmayacağız. Böyle bir şey olmayacak." dedi. Alan, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.