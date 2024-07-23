Boluspor'dan Yeni Transferler: Ali Ülgen ve Onur Atasayar

Boluspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla iki yeni transfer gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Ali Ülgen ile Geçici Anlaşma

Boluspor, Yılport Samsunspor'dan defans oyuncusu Ali Ülgen ile 1 yıllık geçici transfer anlaşması sağladığını duyurdu. Bu transfer, takımın savunmasını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Onur Atasayar ile Uzun Vadeli Sözleşme

Kocaelispor'dan gelen Onur Atasayar ise Boluspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, kulübün geleceği için uzun vadeli bir yatırım olarak yorumlandı.

Bu transferlerle birlikte Boluspor'un bu sezonki hedeflerinin daha netleştiği belirtiliyor. Kulüp, sezon boyunca şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi planlıyor.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.