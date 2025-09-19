Bosphorus Cup 24: Princes Palace Resort Yarışı'nda İkinci Günün Kazananları

Bosphorus Cup'ta ikinci gün Princes Palace Resort Yarışı yapıldı; Büyükada kıyılarındaki 67 dakikalık etabı Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese öne geçti.

Bosphorus Cup'ta İkinci Gün: Princes Palace Resort Yarışı Tamamlandı

Prens Adaları kıyılarında kıyasıya mücadele

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta ikinci gün, Princes Palace Resort Yarışı ile sona erdi. Yarışlar Prens Adaları yakınlarında, Büyükada'nın kuzey kıyısı ile Dragos sahili arasında gerçekleşti.

Büyükada ile Dragos arasındaki rüzgarüstü-rüzgaraltı rotalı etabın ardından filolar, adaların arkasından ve kanallardan geçerek Kalamış Körfezi'nde son bulan kıyı rotasına çıktı. Yarışın süresi 67 dakika olarak kaydedildi.

Günün en başarılı tekneleri sırasıyla Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese oldu. Yarışı izleyen yelken tutkunları, tekneleri İstanbul’un güney sahillerinden takip etme fırsatı yakaladı.

Bosphorus Cup programı yarın yapılacak Boğaz Yarışı ile devam edecek ve organizasyon, Feriye'de düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta ikinci gün Princes Palace Resort Yarışı gerçekleşti.

