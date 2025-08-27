DOLAR
Brann, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükseldi

Brann, AEK Larnaca'yı 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı; AEK Konferans Ligi'ne düştü, Saborit kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:30
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında AEK Larnaca'yı deplasmanda 4-0 yenen Brann, turnuvanın lig aşamasına kaldı.

Maçın detayları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu rövanşları tek maçla başladı. Eşleşmenin ilk maçında 2-1 galip gelen Norveç ekibi Brann, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya konuk olduğu rövanş mücadelesini de 4-0 kazanarak adını lig etabına yazdırdı.

Goller: 45+1. dakikada Niklas Castro, 69. dakikada Mads Hansen, 75. dakikada Fredrik Knudsen ve 87. dakikada Joachim Soltvedt kaydetti.

Kırmızı kart: Ev sahibi takımda Enric Saborit, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Sonuç: Brann UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselirken, AEK Larnaca UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

Organizasyonda play-off turu, yarın oynanacak 11 karşılaşmayla tamamlanacak.

