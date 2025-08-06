BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada: Genç Sporcular UEFA Gelişim Turnuvası Hazırlığında

BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada Projesi Başladı!

Türkiye’de genç sporcular, BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi çerçevesinde, 20-26 Kasım tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek 15 Yaş Altı UEFA Gelişim Turnuvası'na hazırlanmaya başladı. Proje, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından yürütülüyor.

Necla Güngör Kıragası’nın Açıklamaları

Kıragası, yaptığı açıklamada, projeyle geçen sezon başlayan sürecin bu yıl daha da ilerlediğini vurguladı. "20 ilimizi gezerek genç oyuncularımızın yeteneklerini değerlendirdik. Burada, kadın milli futbol takımının geleceğini şekillendirecek yetenekler ile bir aradayız. Kızlarımızın heyecanı bizlere umut veriyor," dedi.

Federasyon ve sponsorlar sayesinde sporcu sayısının arttığını dile getiren Kıragası, "Erkek çocuklarının spor yapmasını destekleyen ailelerin akıbetiyle kız çocukları için de benzer bir yaklaşım sergileniyor. Biz bu süreci daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Tuğçe Mercan’ın Değerlendirmeleri

15 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Direktörü Tuğçe Mercan, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. "582 sporcuyu taradık ve bunlardan 44’ü şu an bizimle. Hazırlık sürecimiz çok verimli geçiyor. Kasım ayında İngiltere’de düzenlenecek turnuvada mücadele edeceğiz," diye ekledi.

Mercan, bu yaş grubunun geleceğin milli takım havuzunu oluşturduğunu vurgulayarak, "İnanıyoruz ki yılda 2500 kıza ulaşarak, bu gruptan Avrupa’da kariyer yapacak sporcular yetiştireceğiz," dedi.

Sporcuların Duyguları

Genç sporculardan Rabia Yalçın, futbol hayatına anaokulunda başladığını ifade etti: "Bu benim ilk milli takım kampım. Burada olmak, tarif edilemeyecek bir duygu. Milli takım formasını terletmek benim için büyük bir gurur," dedi. Diğer sporcu Pelin Aşkın da, "Milli takım formasını giymek, tarif edilemeyecek bir duygu. Her şey çok güzel geçiyor," şeklinde yorum yaptı.

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında seçilen sporcular, 20-26 Kasım tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 15 Yaş Altı UEFA Gelişim Turnuvası hazırlıklarına başladı.

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında seçilen sporcular, 20-26 Kasım tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 15 Yaş Altı UEFA Gelişim Turnuvası hazırlıklarına başladı.