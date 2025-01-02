Bülent Bölükbaşı Dönemi Ümraniyespor'da Resmen Başladı

Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı Dönemi Resmen Başladı

Kırmızı-beyazlı kulüp Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza töreni, Ümraniyespor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Törene Bülent Bölükbaşı'nın yanı sıra kulüp başkanı Ömür Aydın ve asbaşkan Fatih Çevik katıldı.

Başkan Ömür Aydın'dan Açıklamalar

Başkan Ömür Aydın, yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını belirterek, "Yaklaşık 3-4 hafta önce bir hoca ayrılığımız gerçekleşti. Kulüp antrenörlerimizle birlikte süreci dikkatlice takip ettik. Amacımız, kulüp yapısına en uygun ismi belirlemekti. Yapılan çok yönlü değerlendirmelerle hocamıza teklif götürdük. Hocamız bizim değerlerimizi ve hedeflerimizi benimsedi. Teklifi geri çevirmedi. Elimizden geldiğince iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum." dedi.

Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından teknik direktörlük için birçok talep geldiğini vurgulayarak, "Ortaya iyi bir takım çıkardık ki bu kadar talep oldu. Ancak Bülent hocamızla ayrı bir yolda ilerlemeye karar verdik. Hocamıza hayırlı olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Bölükbaşı: "Başkanın Vizyonuna Güveniyorum"

Bülent Bölükbaşı, Ümraniyespor'un başarılı bir geleceği için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Başkan Ömür Aydın'a teşekkür ederek, "Uzun süre yurt dışında çalıştım. Geri dönmekle ilgili bir düşüncem yoktu. Ancak başkanın vizyonu ve gösterdiği ilgi beni buraya samimiyetle gelmeye yöneltti. Sayın başkanın yazmak istediği hikayeye inandım. Ümraniyespor'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

48 yaşındaki teknik direktör, anlaşma sürecinin hızlı geliştiğini belirtti. "Kulübün hazırlıkları var. Takımla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Elimizdekilerden verim almayı istiyorum. Amacım, daha iyi bir futbol oynamak." diyerek düşüncelerini açıkladı.

Fatih Çevik: "Başarılı Bir Süreç Yönettik"

Ümraniyespor Kulübü Asbaşkanı Fatih Çevik, iyi bir ekibe sahip olduklarının altını çizdi. "Bu hikayenin başından beri vardık. 1. Lig'de kariyerli bir hocanın olması Türk futbolu ve Ümraniyespor için değerli. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz; onun dokunuşuyla bir şeyler olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, imzaların atılması ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'da göreve getirilen teknik direktör Bülent Bölükbaşı için Ümraniyespor'un kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene, Bülent Bölükbaşı'nın (solda) yanı sıra başkan Ömür Aydın (ortada) ve asbaşkan Fatih Çevik (sağda) katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'da göreve getirilen teknik direktör Bülent Bölükbaşı için Ümraniyespor'un kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene, Bülent Bölükbaşı'nın (solda) yanı sıra başkan Ömür Aydın (ortada) ve asbaşkan Fatih Çevik (sağda) katıldı.