Burak Yılmaz'a PFDK'dan Cezalar

PFDK'dan Burak Yılmaz'a Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz'a önemli cezalar verdi.

Cezanın Nedeni

PFDK, Burak Yılmaz'a, Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında, rakip takım taraftarlarına yönelik sergilediği sportmenliğe aykırı davranışlar nedeniyle, bir maç men cezası ve 58 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Diğer Cezalar

Aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne de tribün kapatma cezası verildi. Ayrıca, Galatasaray Kulübü de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada, benzer gerekçelerle tribün kapatma cezası aldı.

Iğdır FK'ya Ceza

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK'ya ise statüye aykırılık nedeniyle 84 bin lira para cezası uygulandı.