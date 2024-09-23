DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,24%
ALTIN
2.886,18 -0,41%
BITCOIN
2.163.060,26 -0,29%

Burak Yılmaz'a PFDK'dan Cezalar

PFDK, Kayserispor'un teknik patronu Burak Yılmaz'a bir maç men cezası verdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:53
Burak Yılmaz'a PFDK'dan Cezalar

PFDK'dan Burak Yılmaz'a Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz'a önemli cezalar verdi.

Cezanın Nedeni

PFDK, Burak Yılmaz'a, Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında, rakip takım taraftarlarına yönelik sergilediği sportmenliğe aykırı davranışlar nedeniyle, bir maç men cezası ve 58 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Diğer Cezalar

Aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne de tribün kapatma cezası verildi. Ayrıca, Galatasaray Kulübü de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada, benzer gerekçelerle tribün kapatma cezası aldı.

Iğdır FK'ya Ceza

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK'ya ise statüye aykırılık nedeniyle 84 bin lira para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya İtalya'dan çağrı var
2
Burak Yılmaz'a PFDK'dan Cezalar
3
Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
4
Furkan Soyalp: Galatasaray Maçındaki Golüm Kariyerime Cesaret Katacak
5
Juventus'dan Kenan Yıldız hamlesi
6
Eski Basketbolcu Asım Pars'ın Ölümü
7
45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk Başarıları

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı