Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Niksar Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

TVF Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Niksar Belediyespor Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Karşılaşma 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynandı. İlk seti Niksar Belediyespor 25-16 ile kazanırken, Düzce Belediyesi Spor Akademisi ikinci seti 25-19 alarak dengeyi sağladı.

Üçüncü sette çekişme devam etti ve Düzce Belediyesi Spor Akademisi seti 28-26 ile kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü seti de 25-20 ile kazanan ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 tamamladı.

İlk setin ardından sahada üstünlük kuran Düzce Belediyesi Spor Akademisi, etkili bir geri dönüşle galibiyete uzandı.

