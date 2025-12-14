DOLAR
Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Niksar Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, TVF Erkekler 1. Ligi'nde 18 Temmuz Spor Salonu'nda Niksar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti (setler: 25-16, 25-19, 28-26, 25-20).

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:13
TVF Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Niksar Belediyespor Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Karşılaşma 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynandı. İlk seti Niksar Belediyespor 25-16 ile kazanırken, Düzce Belediyesi Spor Akademisi ikinci seti 25-19 alarak dengeyi sağladı.

Üçüncü sette çekişme devam etti ve Düzce Belediyesi Spor Akademisi seti 28-26 ile kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü seti de 25-20 ile kazanan ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 tamamladı.

İlk setin ardından sahada üstünlük kuran Düzce Belediyesi Spor Akademisi, etkili bir geri dönüşle galibiyete uzandı.

