Sefer Yılmaz: Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz — Bodrumspor 2-2 Erzurumspor

Sefer Yılmaz: Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz

Bodrumspor FK 2-2 Erzurumspor FK — Trendyol 1. Lig 17. hafta değerlendirmesi

Bodrumspor FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, konuk oldukları Erzurumspor FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig’in 17. hafta mücadelesi 2-2 berabere sonuçlandı.

Yılmaz, basın toplantısında maçın keyifli geçtiğini ve karşılarındaki rakibin ligin güçlü ekiplerinden olduğunu vurguladı: "Keyifli bir maçtı. Bu ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık, içeride de namağlup bir takımdı. 1-0’dan geri dönmek bizim için çok değerliydi. Çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve öne de geçtik."

Teknik sorumlu, kadro derinliğinin etkisine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu bu maçta bizi yedek kulübesi anlamında zorladı. Değişikliklerde de biraz geç kaldık. Üçüncü golü bulabilirdik, belki rahatlayabilirdik ama son dakikalarda istemediğimiz bir gol oldu ve maç 2-2 berabere bitti."

Yılmaz, rakibe iyi dileklerini ileterek takımın programına değindi: "Perşembe günü Ankara’da Gençlerbirliği ile bir kupa maçımız var, ardından Pazartesi günü Amedspor’la maçımız olacak. Sonrasında lige döneceğiz ve son iki maçı galibiyetle kapatıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz."

Erzurumspor maçının ardından Bodrumspor'un hedefi, kalan maçlarda istikrarı yakalayarak ligde üst sıralarda kalmak oldu.

