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Burç Baysal, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanlığına Yeniden Seçildi

Amed Sportif Faaliyetler'de Burç Baysal, Genel Kurul'da yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 20:19
Burç Baysal, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanlığına Yeniden Seçildi

Amed Sportif Faaliyetler'de Başkanlık Seçimi

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de, kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden seçildi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, tek liste ile seçime gidildi.

Baysal'dan Teşekkür ve Hedefler

Yeniden başkan seçilen Baysal, sezon boyunca birlikte çalıştıkları ekibe teşekkür ederek, "Daha sağlam zeminlerde çalışacak ekiplerin olacağına inanıyorum. Büyümek adına gereken her türlü adımı atacağız. Bu camianın başı öne eğilmesin diye tüm bileşenler olarak her türlü fedakarlığı yapacağız," dedi.

Teşekkür Mesajı

Baysal, konuşmasında, "Gerçekten büyük emek verdiler. Zamanlarını, emeklerini ve maddi katkılarını takım için ortaya koydular," diyerek, destek veren tüm arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Kongrede Önemli İsimler

Genel kurulda, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı. Kongreye, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve taraftarlar katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden seçildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden seçildi.

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