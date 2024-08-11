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Burcu Çetinkaya'nın Dünya Ralli Şampiyonası Hazırlıkları Başladı

Milli rallici Burcu Çetinkaya, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası için Eskişehir'de test sürüşlerine başladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:21
Burcu Çetinkaya'nın Dünya Ralli Şampiyonası Hazırlıkları Başladı

Burcu Çetinkaya, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası İçin Hazırlıklara Başladı

Milli rallici Burcu Çetinkaya, 2018 yılından sonra yeniden mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası için hazırlıklarına Eskişehir'de devam ediyor. Test sürüşü yaparak eğitimlerini sürdüren Çetinkaya, Suudi Arabistan Rallisi'nin de takvimde yer almasının kendisi için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Yoğun Antrenman Süreci

Çetinkaya, Yunanistan'daki Akropolis Rallisi öncesinde Fabrizia Pons ile birlikte test sürüşlerini Karacalık Mahallesi'ndeki toprak parkurda gerçekleştiriyor. Çetinkaya, "Bu kadar çok antrenman yapıyoruz çünkü bu seviyede bir otomobilden uzun süredir uzak kaldım," dedi.

Akropolis Rallisi'nde Tek Kadın Ekibi Olacaklar

Burcu Çetinkaya, Akropolis Rallisi'nde yarışacak tek kadın ekibin kendileri olduğunu açıkladı. Pons'un, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde hem pilot olarak hem de yardımcı pilot olarak en üst seviyede yarış kazanmış ender sporculardan biri olduğunu ifade etti:

"Ben bir anneyim, o bir anneanne. Hızlı gitmeyi hedefliyoruz ve bu yüzden çok çalışıyoruz. Barkodlu yapıştırmalar hazırladık, dikkat çekmek istiyoruz."

Kadın Sürücülere Destek

Çetinkaya, "Yaş ve cinsiyet, hayallerinize engel değildir" sloganıyla yarışacaklarını belirtti ve kadın yarışçıların desteklenmesini vurguladı:

"Kadın otomobil sürücülerini ve otomobil kullanmayı seven tüm kadınları bu yapıştırmaları takarak bize katılmaya davet ediyoruz."

Yoğun Bir Yarış Takvimi

Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası'na katılmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Zorlu bir yarış olacak, fakat çok iyi bir takım olan TOK Sport ile birlikteyiz," diye ekledi. Fabrizia Pons ise, yine Çetinkaya ile birlikte yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu, Yunanistan'daki etapsal zorlukların farkında olduklarını kaydetti.

Burcu Çetinkaya, hazırlıklarının zorlu geçtiğini ve hem otomobil hem de yarış koşullarına alışmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği...

Milli rallici Burcu Çetinkaya (fotoğrafta), 2018'in ardından ilk kez gelecek yıl mücadele edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın hazırlıklarına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle başladı. Çetinkaya, kırsal Karacalık Mahallesi'nde hazırlanan toprak parkurda İtalyan kadın co-pilot Fabrizia Pons'la tempolarını artırmak için antrenman yapıyor. Milli rallici, otomobilinin yanında "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

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