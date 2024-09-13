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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre'yi Zor Geçti: 3-2

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley maçında Cizre Belediyespor'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:29
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre'yi Zor Geçti: 3-2

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Zorlu Galibiyeti

AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç Detayları

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın set sonuçları şöyle; 25-20, 21-25, 25-27, 25-23 ve 15-7.

Gelecek Maçlar

Turnuvanın çeyrek finale yükselecek son iki takımının belirleneceği grup aşaması devam ediyor. Yarın, 2. Grup'ta Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor maçı oynanacak, 3. Grup'ta ise İstanbul Gençlik Spor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın Genel Durumu

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'nde ilk beşte yer alan takımlar; Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto, bu organizasyonda çeyrek finalist olarak yer alacak. Ayrıca 1. Grup'ta Akkuş Belediyespor ve TÜRŞAD turnuvadan çekilirken, Arkas Spor doğrudan çeyrek finale yükseldi. 2. Grup'ta ise Develi Belediyespor müsabakalara katılmayacağını açıkladı.

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