DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.755.490,5 -0,02%

Bursa'da Kaykay Şampiyonası Coşkusu: 80 Sporcu Mücadele Etti

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası, Bursa'da 2. etap yarışmalarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 01:08
Bursa'da Kaykay Şampiyonası Coşkusu: 80 Sporcu Mücadele Etti

Bursa'da Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası'nın 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen bu önemli organizasyon, 3 etaptan oluşan ve toplamda 2 gün süren yarışmalarla kaykay tutkunlarını bir araya getirdi.

Yarışmaya 7 ilden toplam 80 sporcu katıldı ve göz dolduran performanslar sergilendi. Sokak disiplini kategorisinde erkeklerde birinci olan Berke Dikişçioğlu, ikinci Furkan Kaplan ve üçüncü Emirhan Sarımustafaoğlu olarak sıralandı. Kadınlar kategorisinde ise birinci Melis Sakaoğlu, ikinci Safa Merve Nalçacı ve üçüncü Mediha Sude Oral oldu.

Organizasyonun başlamasından önce TKF Başkanı Fahrettin Yıldız, annesinin vefatı nedeniyle etkinliğe katılamadı. Bununla birlikte, Dünya Kayak Federasyonu gözlemcisi Daniel Lebron yarışmaları takip ederek sporculara destek oldu.

Kaykay tutkunları için heyecan dolu anlara sahne olan bu şampiyona, Türkiye'nin spor sahnesinde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da sona erdi....

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da sona erdi. Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) tarafından Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ta düzenlenen ve 3 etapta 2 gün süren yarışmada 7 ilden toplam 80 sporcu mücadele etti.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da sona erdi....

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da sona erdi. Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) tarafından Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ta düzenlenen ve 3 etapta 2 gün süren yarışmada 7 ilden toplam 80 sporcu mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırmaspor'dan Emirhan Acar Transferi
2
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Coşkusu
3
Galatasaray ve Sultan İçecek Arasında Yeni Sponsorluk Anlaşması
4
Bursa'da Kaykay Şampiyonası Coşkusu: 80 Sporcu Mücadele Etti
5
Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı Geçerek Tarihe Geçti
6
Türkiye Genç Kadın Dart Takımı Avrupa Kupası'nda Şampiyon
7
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Marmaris'ten Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı