Bursa'da Kaykay Şampiyonası Coşkusu: 80 Sporcu Mücadele Etti

Bursa'da Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası'nın 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen bu önemli organizasyon, 3 etaptan oluşan ve toplamda 2 gün süren yarışmalarla kaykay tutkunlarını bir araya getirdi.

Yarışmaya 7 ilden toplam 80 sporcu katıldı ve göz dolduran performanslar sergilendi. Sokak disiplini kategorisinde erkeklerde birinci olan Berke Dikişçioğlu, ikinci Furkan Kaplan ve üçüncü Emirhan Sarımustafaoğlu olarak sıralandı. Kadınlar kategorisinde ise birinci Melis Sakaoğlu, ikinci Safa Merve Nalçacı ve üçüncü Mediha Sude Oral oldu.

Organizasyonun başlamasından önce TKF Başkanı Fahrettin Yıldız, annesinin vefatı nedeniyle etkinliğe katılamadı. Bununla birlikte, Dünya Kayak Federasyonu gözlemcisi Daniel Lebron yarışmaları takip ederek sporculara destek oldu.

Kaykay tutkunları için heyecan dolu anlara sahne olan bu şampiyona, Türkiye'nin spor sahnesinde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da sona erdi. Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) tarafından Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ta düzenlenen ve 3 etapta 2 gün süren yarışmada 7 ilden toplam 80 sporcu mücadele etti.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da sona erdi. Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) tarafından Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ta düzenlenen ve 3 etapta 2 gün süren yarışmada 7 ilden toplam 80 sporcu mücadele etti.