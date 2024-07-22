Bursa'da Şahintepe Tırmanma Yarışı Heyecanı

Bursa'da Tırmanma Yarışı Gerçekleşti

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. etabı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen bu etkinlik, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından başarıyla hayata geçirildi.

Farklı Kategorilerde Yoğun Rekabet

Yarışmada 5 ayrı kategoride toplam 43 pilot mücadele etti. Kıyasaya bir yarışın yaşandığı bu organizasyonda kategoriler şu şekilde sonuçlandı: Kategori 1: Atış Motorsport’tan Citroen Saxo ile Mehmet Gökseven birinci olurken, Ford Fiesta R1 ile Faruk Sayın ikinci, Renault Clio ile Fırat Çakar ise üçüncü sırayı aldı.

Kategori 2: Ford Fiesta R2 ile Engin Apaydın ilk sırayı, Fiat Palio S1600 ile Serdar Kaan Yalçın ikinci, Renault Clio Rally5 ile Metehan Üstünkarcı da üçüncü oldu.

Kategori 3: Peugeot 208 Rally4 aracıyla Yıldıray Demircioğlu birinci, Renault Clio R3 ile Murat Soyçopur ikinci, Ford Fiesta Rally 4 ile Burak Dalkılıç üçüncü sıradaki yerini aldı.

Kategori 4: Burak Başlık, Atış Motorsport'tan Mitsubishi Lancer Evo IX ile birinci olarak 03:49,30’luk zamanı ile Şahintepe yarışı rekorunu kırdı. GP Garage My Team’den Cem Yalın ikinci, Sinan Soylu üçüncü oldu.

Kategori 5: BMW 320i ile Deniz Dursun, Mazda RX 8 ile Buhadır Sevinç ikinci, Ford Escort MK2 ile Çağlayan Çelik ise üçüncülük elde etti.

Kadınlar ve Mahalli Kategorilerinde Başarılar

Kadınlar kategorilerinde de başarılı performanslar sergilendi: Kategori 1'de Serap Kotan, Kategori 2'de Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3'te Hande Erdoğan ve Kategori 4'te Betül Gözde İlter birinciliği elde etti. Mahalli klasmanda ise Faruk Sayın (Kategori 1), Yasin Tomurcuk (Kategori 2) ve Murat Çetin (Kategori 3) birinci sıradaki yerlerini aldı.

Takım Kategorisinde Atış Motorsport'un Başarısı

Atış Motorsport, yarışın 4 ayrı kategorisinde elde ettiği birinciliklerle takım kategorisinde de şampiyonluk yaşadı.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından Darlık'ta düzenlenecek olan 6. ayak yarışıyla devam edecek.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı Bursa'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı Bursa'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı Bursa'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı Bursa'da gerçekleştirildi.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı Bursa'da gerçekleştirildi.