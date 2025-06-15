DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.322,05 0,41%
BITCOIN
4.061.996,37 0,09%

Bursa'da Türkiye Pickleball Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa'da düzenlendi, kazananlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 22:39
Bursa'da Türkiye Pickleball Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası Bursa'da Gerçekleşti

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası, Bursa'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Şampiyonada kazanan sporcular, Bursa Mihraplı Pickleball Kortları'nda belli oldu.

Yarışmalar ve Katılım

Temsilciliğin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenen lig müsabakaları sonunda yarı final ve final maçları yapıldı. Toplamda 41 ilde düzenlenen lig maçlarına 1500’ün üzerinde sporcu katıldı. 19 Mayıs'ta sona eren yerel liglerin ardından, dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa’daki bölgesel liglerde mücadele etti.

Final Sonuçları

Bursa'da gerçekleştirilen finallerde, 14 yaş üstü erkeklerde Çağkan Yılmaz, 14 yaş üstü kadınlarda Rumeysa Altıntaş, 14 yaş üstü karışıkta Çağkan Yılmaz-Ziya Çelik, 8-13 yaş erkeklerde Akın Arabacılar ve 8-13 yaş kızlarda Ada Sarıgül şampiyonluk elde etti.

Ödül Töreni

Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sporcuların aileleri katıldı. Bu etkinlik, Pickleball sporunun Türkiye'deki gelişiminin önemli bir parçası olarak dikkat çekti.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball...

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kazananlar Bursa'da belli oldu.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball...

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kazananlar Bursa'da belli oldu.

İLGİLİ HABERLER

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te Çekya Şampiyonluk İle Taçlandı
2
Bursa'da Türkiye Pickleball Şampiyonası Heyecanı
3
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Şampiyon Eddy Merckx
4
17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Zafere Ulaştı
5
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te İsviçre Şampiyon Oldu
6
Milli Boksörlerden Çekya'da Başarı: 1 Altın, 2 Bronz Madalya
7
Can Öncü, İtalya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı