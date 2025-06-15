Bursa'da Türkiye Pickleball Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası Bursa'da Gerçekleşti

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası, Bursa'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Şampiyonada kazanan sporcular, Bursa Mihraplı Pickleball Kortları'nda belli oldu.

Yarışmalar ve Katılım

Temsilciliğin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenen lig müsabakaları sonunda yarı final ve final maçları yapıldı. Toplamda 41 ilde düzenlenen lig maçlarına 1500’ün üzerinde sporcu katıldı. 19 Mayıs'ta sona eren yerel liglerin ardından, dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa’daki bölgesel liglerde mücadele etti.

Final Sonuçları

Bursa'da gerçekleştirilen finallerde, 14 yaş üstü erkeklerde Çağkan Yılmaz, 14 yaş üstü kadınlarda Rumeysa Altıntaş, 14 yaş üstü karışıkta Çağkan Yılmaz-Ziya Çelik, 8-13 yaş erkeklerde Akın Arabacılar ve 8-13 yaş kızlarda Ada Sarıgül şampiyonluk elde etti.

Ödül Töreni

Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sporcuların aileleri katıldı. Bu etkinlik, Pickleball sporunun Türkiye'deki gelişiminin önemli bir parçası olarak dikkat çekti.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kazananlar Bursa'da belli oldu.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kazananlar Bursa'da belli oldu.