Bursaspor, 45 Bin Taraftarla Şampiyonluk Kupasını Aldı

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 45 bin yeşil-beyazlı taraftarının coşkuyla desteklediği maçta şampiyonluk kupasını kazandı. Takım, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile oynadığı karşılaşmada gösterdiği performansla bu başarıyı elde etti.

Şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta karşılaşmasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda mücadele etti. Satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgi gören ve 'kapalı gişe' oynanan maçta, 45 bin 170 taraftar tribünleri doldurdu. Bursaspor, ilk devresini 1-0 önde bitirdiği karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kazandı.

Şampiyonluk Kupası Törenle Verildi

Bursaspor'a şampiyonluk kupası, coşkulu bir törenle takdim edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeşil-beyazlı ekibe kupasını verirken, stadyumu dolduran binlerce taraftar büyük bir sevinç yaşadı.

Özel Koreografi ile Destek Verdiler

Bursaspor taraftarları, bu özel maça özel bir koreografi hazırlayarak büyük bir gösteri düzenledi. 'Geliyoruz' yazılı dev pankart açan taraftarlar, 'Red-Kit' ve 'Daltonlar' çizgi film karakterlerini kartonlarla temsil ederek renkli figürler oluşturdu. Bu gösteri, maça damgasını vurdu.

Ayrıca, karşılaşmayı Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, bazı Bursa milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri de takip ederek, Bursaspor'un bu tarihi anına tanıklık etti.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta liderliği geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk kupasını alacağı maçı 45 bin 170 taraftar izledi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta liderliği geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk kupasını alacağı maçı 45 bin 170 taraftar izledi.