DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.929,07 -0,18%
BITCOIN
3.718.030,55 0,71%

Bursaspor, Aliağa FK hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Nesine 2. Lig 17. haftasında oynayacağı Aliağa FK maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:29
Bursaspor, Aliağa FK hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Aliağa FK hazırlıklarına başladı

Antrenman özeti

Bursaspor, Nesine 2. Lig’in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla start verdi.

Tahsin Tam yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleriyle hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra takım pas çalışması yaptı ve antrenman dar alan oyunlarıyla son buldu.

Somaspor karşılaşmasında görev alan futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi. Bursaspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

BURSASPOR, NESİNE 2. LİG’İN 17. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ALİAĞA FK KARŞILAŞMASININ...

BURSASPOR, NESİNE 2. LİG’İN 17. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ALİAĞA FK KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA ÖZLÜCE İBRAHİM YAZICI TESİSLERİ’NDE YAPTIĞI ANTRENMANLA START VERDİ.

BURSASPOR, NESİNE 2. LİG’İN 17. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ALİAĞA FK KARŞILAŞMASININ...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 3. Lig: Giresunspor 0-2 Zonguldakspor FK
2
Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Turnuvaları Sona Erdi: Voleybolda İlçe MEM Şampiyon
3
Niğdeli Milli Güreşçilerden Vali Çelik'e Ziyaret — Deaflympics'te Bronz
4
Bozüyük’te Okul Sporları ve Geleneksel Çocuk Oyunları Finalleri Tamamlandı
5
Şehit Kemikkıran 2026 Paralimpik Okçuluk Milli Takımına Seçildi
6
Victor Osimhen Antalyaspor Maçı'nda Cezalı Duruma Düştü
7
Trabzonspor 3-1 Konyaspor | Trendyol Süper Lig 14. Hafta

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi