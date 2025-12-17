Bursaspor, Aliağa FK hazırlıklarına başladı

Antrenman özeti

Bursaspor, Nesine 2. Lig’in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla start verdi.

Tahsin Tam yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleriyle hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra takım pas çalışması yaptı ve antrenman dar alan oyunlarıyla son buldu.

Somaspor karşılaşmasında görev alan futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi. Bursaspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

