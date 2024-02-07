Buruk istedi, Timur bitirdi: Galatasaray, Bayern Münih’ten 53 gol 60 asistlik sol beki 15 milyon euro alıyor!

GALATASARAY'DA TRANSFER HAMLELERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 0-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Ancak, kulüpte transfer gündemi de sıcaklığını koruyor. Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası yeni bir sol bek arayışına giren sarı-kırmızılı ekip, Almanya'da yeni bir isme yöneliyor.

GALATASARAY'IN GÖZÜ ALMANYA'DA

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, sol bek pozisyonuna takviye yapmak için İspanyol savunma oyuncusu Angelino'nun ardından Almanya'da arayışlara başladı. Alman devi Bayern Münih'in 30 yaşındaki sol beki Raphel Guerreiro, sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. Guerreiro'nun bedelsiz olarak Bayern'e transfer olduğu ve şu ana kadar takımıyla 13 karşılaşmada görev aldığı belirtiliyor.





RAFAEL GUERREIRO TRANSFERİNDE SICAK GELİŞMELER BEKLENİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Raphael Guerreiro, kariyerinde 389 karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 53 gol ve 60 asist yapma başarısını gösterdi. Transferdeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.