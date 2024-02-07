Buruk istedi, Timur bitirdi: Galatasaray, Bayern Münih’ten 53 gol 60 asistlik sol beki 15 milyon euro alıyor!

Süper Lig'in son şampiyonu, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bu kez hedefinde 15 milyon euroluk süper yıldız var. Transfer çalışmaları kapsamında Carlos Vinicius ve Serge Aurier'in yanı sıra yeni bir ismi kadroya katmayı hedefliyorlar.

Buruk istedi, Timur bitirdi: Galatasaray, Bayern Münih’ten 53 gol 60 asistlik sol beki 15 milyon euro alıyor!
Yayın Tarihi:

GALATASARAY'DA TRANSFER HAMLELERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 0-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Ancak, kulüpte transfer gündemi de sıcaklığını koruyor. Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası yeni bir sol bek arayışına giren sarı-kırmızılı ekip, Almanya'da yeni bir isme yöneliyor.

GALATASARAY'IN GÖZÜ ALMANYA'DA

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, sol bek pozisyonuna takviye yapmak için İspanyol savunma oyuncusu Angelino'nun ardından Almanya'da arayışlara başladı. Alman devi Bayern Münih'in 30 yaşındaki sol beki Raphel Guerreiro, sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. Guerreiro'nun bedelsiz olarak Bayern'e transfer olduğu ve şu ana kadar takımıyla 13 karşılaşmada görev aldığı belirtiliyor.

transfer

RAFAEL GUERREIRO TRANSFERİNDE SICAK GELİŞMELER BEKLENİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Raphael Guerreiro, kariyerinde 389 karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 53 gol ve 60 asist yapma başarısını gösterdi. Transferdeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Sıvı bulaşık deterjanlarında yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Pril’den Fairy’e tüm deterjanlar indirimde Sıvı bulaşık deterjanlarında yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Pril’den Fairy’e tüm deterjanlar indirimde
İki adet dükkan 1.500.000 TL’ye satışa çıkartıldı! Merkezi konumda iki adet dükkan satılacak İki adet dükkan 1.500.000 TL’ye satışa çıkartıldı! Merkezi konumda iki adet dükkan satılacak
Bilim insanları ilk kez işlevsel insan beyni dokusunu 3D yazıcıyla üretti: Alzheimer ve nörolojik hastalıklar için büyük umut Bilim insanları ilk kez işlevsel insan beyni dokusunu 3D yazıcıyla üretti: Alzheimer ve nörolojik hastalıklar için büyük umut
Çok Okunanlar
Fenerbahçe gözünü dikmişti, o takım talip oldu Fenerbahçe gözünü dikmişti, o takım talip oldu Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu yeni takımına gidiyor Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu yeni takımına gidiyor Galatasaray'ın oyuncu listesi güncellendi Galatasaray'ın oyuncu listesi güncellendi Galatasaray 4 golle çeyrek finale yükseldi Galatasaray 4 golle çeyrek finale yükseldi Okan Buruk maç sonrası yeni transferini duyurdu Okan Buruk maç sonrası yeni transferini duyurdu