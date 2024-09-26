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Büşra Çan, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 Gümüş, 1 Bronz Madalya Kazandı

Genç halterci Büşra Çan, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:34
Büşra Çan, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 Gümüş, 1 Bronz Madalya Kazandı

Büşra Çan’ın Başarılı Performansı

Genç milli halterci Büşra Çan, İspanya'nın Leon kentinde düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda büyük bir başarıya imza attı. Çan, müsabakada 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Madalyalar ve Dereceler

Büşra, 87 kiloda silkmede 129 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Toplamda ise 233 kiloluk derecesiyle gümüş madalya alarak dünya ikinciliğine yükseldi.

Tebrikler ve Destek

Başarılı performansın ardından madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ayaz takdim etti. Federasyonun Başkanı Talat Ünlü de, Büşra Çan’ı, kulübünü ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

Milli halterci Büşra Çan, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda 2...

Milli halterci Büşra Çan, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı, ay-yıldızlı sporcu ayrıca toplam derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Milli halterci Büşra Çan, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda 2...

Milli halterci Büşra Çan, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı, ay-yıldızlı sporcu ayrıca toplam derecesiyle dünya ikincisi oldu.

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