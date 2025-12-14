DOLAR
Manisa FK ve Somaspor Deplasmanda Galip: Haftayı 3 Puanla Kapattılar

Manisa FK Serikspor’u 1-0, Somaspor 68 Aksaray’ı 3-1 yenerek haftayı deplasmanda galibiyetlerle kapattı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:21
Manisa FK ve Somaspor deplasmanda kazandı

Manisa’nın profesyonel liglerdeki iki temsilcisi Manisa FK ile Somaspor, haftayı deplasmanda aldıkları galibiyetlerle kapattı.

Manisa FK: Serikspor 0-1

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Seriksporu 1-0 mağlup etti.

Maçın henüz 1. dakikasında Birama Tourenin golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Manisa FK, bu sezon ligde üst üste ilk kez ikinci galibiyetini alarak puanını 19a yükseltti.

Somaspor: 68 Aksaray Belediyespor 1-3

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Somaspor, ligin 15. haftasında deplasmanda 68 Aksaray Belediyesporu 3-1 mağlup etti.

Bu zorlu deplasmanda Arda Gülmez (2) ve Erdem Özcanın golleri, takımın sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Somaspor bu sezon düşme potasında yer alıyor.

Gelecek maçlar: Somaspor 16. haftada kendi evinde Bursasporu, Manisa FK ise 18. haftada kendi evinde Ankara Keçiörengücünü ağırlayacak.

