Manisa FK ve Somaspor Deplasmanda Galip: Haftayı 3 Puanla Kapattılar

Manisa FK ve Somaspor deplasmanda kazandı

Manisa’nın profesyonel liglerdeki iki temsilcisi Manisa FK ile Somaspor, haftayı deplasmanda aldıkları galibiyetlerle kapattı.

Manisa FK: Serikspor 0-1

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Seriksporu 1-0 mağlup etti.

Maçın henüz 1. dakikasında Birama Tourenin golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Manisa FK, bu sezon ligde üst üste ilk kez ikinci galibiyetini alarak puanını 19a yükseltti.

Somaspor: 68 Aksaray Belediyespor 1-3

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Somaspor, ligin 15. haftasında deplasmanda 68 Aksaray Belediyesporu 3-1 mağlup etti.

Bu zorlu deplasmanda Arda Gülmez (2) ve Erdem Özcanın golleri, takımın sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Somaspor bu sezon düşme potasında yer alıyor.

Gelecek maçlar: Somaspor 16. haftada kendi evinde Bursasporu, Manisa FK ise 18. haftada kendi evinde Ankara Keçiörengücünü ağırlayacak.

MANİSA'NIN PROFESYONEL LİGLERDEKİ İKİ TEMSİLCİ OLAN MANİSA FK İLE SOMASPOR (FOTOĞRAFTAKİ TAKIM) HAFTAYI DEPLASMANDA ALDIKLARI GALİBİYETLERLE KAPATTI.