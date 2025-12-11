DOLAR
Yıldırım'dan Bükreş'te Kyokushin Zaferi: 3 Madalya

Yıldırımlı sporcular Kyokushin Karate Avrupa Kupası'nda 3 madalya kazandı; Selim Süzüçen şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:10
Yıldırım Belediyesi'nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. 6-7 Aralık tarihlerinde Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Kyokushin Karate Avrupa Kupası'na Yıldırımlı sporcular damga vurdu.

Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü, 6 sporcu ile katıldığı organizasyondan 3 madalya ile ayrıldı. Yıldırımlı sporculardan Selim Süzüçen Avrupa Şampiyonu olurken, Eren Şorakpınar Avrupa ikincisi, Bilunida Koç ise Avrupa üçüncüsü olarak önemli bir başarı sergiledi.

Başkan Yılmaz'dan tebrik

Kyokushin Karate Avrupa Kupası'nda Yıldırım'ı başarıyla temsil eden sporcuları kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Avrupa şampiyonu olan Selim Süzüçen'i, Avrupa ikincisi olan Eren Şorakpınar'ı ve Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösteren Bilunida Koç'u kutluyor; antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

