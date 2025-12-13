DOLAR
Elazığspor'dan İnegölspor Maçı Protokol Olaylarına Resmi Açıklama

Elazığspor, İnegölspor maçı sonrası protokol tribününde yaşanan olaylara ilişkin resmi açıklama yayımladı; görüntüler inceleniyor, tehdit içerikli paylaşım kınandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:53
Kulüpten yapılan açıklama

Elazığspor Kulübü, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında İnegölspor’u konuk ettiği karşılaşmada protokol tribününde yaşanan olaylara ilişkin resmi bilgilendirme yayımladı.

Maçta İnegölspor’un skoru 2-2’ye getirmesi sonrası protokol tribününde kısa süreli sözlü tartışma ve bazı istenmeyen olayların meydana geldiği bildirildi. İnegölspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın da gerilimi artırdığı vurgulandı.

Açıklama şu şekilde yer aldı:

"Dün oynanan ve takımımızın 4-2’lik galibiyetiyle sonuçlanan İnegölspor karşılaşması boyunca, tribünlerde ve taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Karşılaşmanın skorunun 2-2’ye gelmesinin ardından, İnegölspor Yönetim Kurulu üyelerinin futbolcu eşlerimizin yanında protokol tribününe doğru tahrik edici sevinç gösterilerinde bulunması üzerine, protokol tribününde bulunan İnegölspor yöneticileri ile misafir seyirciler arasında kısa süreli ve sözlü bir tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmanın ardından, ne yazık ki istenmeyen bazı olaylar meydana gelmiştir. Yaşananlara ilişkin tüm görüntüler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından incelenmekte olup, gerekli işlemler yürütülmektedir. Kamuoyuna yansıyan sehpa atılması olayı, Yönetim Kurulu üyelerimiz veya protokol tribününde bulunan yöneticilerimizle hiçbir şekilde ilişkilendirilemez. Bu durum, mevcut görüntülerle de açıkça ortadadır. Maç sonrasında İnegölspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan ve ‘İnegöl’de o sehpaları göreceksiniz’ ifadelerini içeren tehditkâr paylaşım, sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırıdır. Bu tür söylemler yalnızca gerilimi artırmakta ve camialar arasında gereksiz husumet oluşturmaktadır. Elazığ, spor kültürü ve misafirperverliğiyle bilinen bir şehirdir. Nitekim İnegölspor, bu sezon şehrimizde ağırladığımız 8. kulüp olmuş; bugüne kadar misafir ettiğimiz tüm kulüpler en iyi şekilde karşılanmış ve uğurlanmıştır. Yönetim Kurulumuzun, İnegölspor Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu ile herhangi bir sorunu olmamıştır. Elazığspor Kulübü olarak, sahada mücadelenin; tribünlerde ise centilmenlik, sağduyu ve karşılıklı saygının esas alınması gerektiğine inanıyor, tüm spor kamuoyunu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz"

Elazığspor, sporda centilmenlik çağrısını yineleyerek, kamuoyunu sağduyu ve fair-play anlayışı çerçevesinde hareket etmeye davet etti.

