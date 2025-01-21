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Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Start Aldı

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde başladı. 130 sporcu yarışacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:28
Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Start Aldı

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen bu prestijli organizasyonda, toplamda 39 ilden 130 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Organizasyonun Açılışında Önemli Konuşmalar

Şampiyonanın açılışında bir konuşma yapan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise, Kocaeli olarak sporculara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Darıca'nın Mutluluğu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kocaeli'nde düzenlenen spor etkinliklerinin önemine dikkat çekti.

Şampiyona, 26 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

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