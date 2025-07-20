Çağdaş Atan'dan Başakşehir'e Hedef Büyük: Avrupa'da Başarı Süreci Başlıyor

Başakşehir'in Hedefleri ve Çağdaş Atan'ın Vizyonu

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu sezon büyük hedefler koyarak takımının önemli başarılar elde etme zamanının geldiğini ifade etti. Atan, "Bir gün Avrupa'da çok ciddi bir başarı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu, bu sezon ya da en kısa zamanda gerçekleşir" şeklinde konuştu.

Geçmiş Başarıları ve Gelecek Hedefleri

Futbolculuk kariyerine Beşiktaş, Trabzonspor ve Basel gibi takımlarda başlayan Atan, 2015'te teknik direktörlük kariyerine adım attı. Önce Alanyaspor ardından Kayserispor ile başarılı grafik çizen Atan, artık Bakırsu Başakşehir ile üçüncü sezonuna girecek.

Hatalardan Ders Almak

Geçtiğimiz sezon yapılan hatalardan ders çıkararak hedeflerini net bir şekilde belirlediklerini söyleyen Atan, "Geçen seneden tam anlamıyla mutlu değiliz. 1-2 kırılma anı yaşadık. O anlardan daha doğru çıkabilseydik hedeflere ulaşmamamız için hiçbir sebep yoktu." dedi.

Oyun Felsefesi

Atan, sahada güçlü bir pres oyunu ve farklı oyun planları uygulama isteğini vurgulayarak, "Pas ve dominant oyun oynama isteğimiz hiçbir zaman geçmeyecek" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Başakşehir yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Transfer Stratejisi ve Oyuncu Gelişimi

B takıma transferlerle kaliteyi artırmayı amaçladıklarını anlatan Atan, Krzysztof Piatek'in yüksek performansı ile kulübe önemli bir gelir sağlamasının anlamlı olduğunu vurguladı. Önceliklerinin 8 numara ve sol kanat transferleri olduğunu ekledi.

Etkili İletişim ve Liderlik

Atan, teknik direktörlükte saha sonuçlarının yanı sıra etkili iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak, "Teknik adam sadece saha sonuçlarıyla kredi elde edemiyor" dedi. Süreç içerisinde iletişim becerilerinin de büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Alanyaspor ve Kayserispor Deneyimleri

Atan, Alanyaspor'daki başarılı dönemini ve Kayserispor'daki farklı oyun planlarını çok değerli bulduğunu belirtti. "Kayserispor'da çok farklı oyun planlarımızın olduğunu ispat ettik" dedi.

Sonuç olarak, bestelediği strateji ve hedefler doğrultusunda Atan, gelecekte Başakşehir’i daha da ileriye taşıyacak stratejiler belirlemeye devam edecek.

RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan; kariyeri, hedefleri, oyun anlayışı, teknik direktörlükteki gelişimi ve dünya futbolu hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan; kariyeri, hedefleri, oyun anlayışı, teknik direktörlükteki gelişimi ve dünya futbolu hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.